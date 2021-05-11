Міненерго має намір реформувати вугільну промисловість до 2030 року

Реформу вугільної промисловості, під час якої частина державних шахт будуть передані компанії «Центренерго» і приватизовані разом з нею, планують завершити до 2030 року.

Про це повідомив заступник міністра енергетики України з питань євроінтеграції Ярослав Демченков.

Чиновник зазначив, що зараз на підконтрольній уряду території розташовані 33 державні шахти. Частина з них буде передана «Центренерго» і приватизована разом з ним. Ще одна частина шахт буде приватизована.

«Це ті, у яких є перспективні пласти вугілля, і ще кілька десятиліть там можна видобувати вугілля. Ми постараємося знайти для них інвестора», – уточнив Демченков.

Шахти, в які інвестор точно не прийде, будуть передані уряду.

«Ми будемо готувати ці шахти до ліквідації, ми будемо спільно думати, яким чином залучати кошти. Крім інвестицій, у нас є міжнародно-технічна допомога. У минулому році ми підписали з Німеччиною договір про енергетичне партнерство, який передбачає, що Німеччина допомагатиме Україні в здійсненні справедливої ​​трансформації вугільної галузі», – зазначив заступник міністра.

Читайте в «Терміналі», з початку квітня ПАТ «Центренерго» сплатило державним шахтам понад 475 мільйонів гривень для забезпечення операційної діяльності і подальших відвантажень.