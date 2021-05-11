Ще один енергоблок ЗАЕС випробують для участі в ринку допоміжних послуг

Укренерго 9 травня 2021 року провело випробування енергоблоку №1 Запорізької АЕС (ЗАЕС) для сертифікації на надання допоміжних послуг (ДП) — резерву підтримки частоти (РПЧ).

Про це пише пресслужба компанії.

Об’єм резерву, на спроможність надання якого будуть проводитись випробування, становить ±20 МВт.

«Вихід «Енергоатому» на ринок допоміжних послуг — стратегічно важлива подія, яка відкриває новий етап розвитку ринку електроенергії в цілому. Присутність на ньому АЕС також сприятиме підвищенню гнучкості нашої енергосистеми, що є одним з основних завдань Укренерго, як оператора системи передачі. Крім того, це дозволить підвищити конкуренцію між учасниками ринку, які можуть постачати зазначений вид послуг», – сказав голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Специфікою українських АЕС є те, що вони призначені для роботи в базовому режимі. Вони не здатні швидко змінювати генеруючу потужність на значну величину, тобто не пристосовані для маневрування. Водночас електрогідравлічна система регулювання турбіни (ЕГСР) на енергоблоці АЕС дозволяє за короткий термін збільшити або зменшити її оберти та змінити генеруючу потужність у межах ±2% (20 МВт) від номінальної (1000 МВт). Такі зміни безпечні та не суперечать правилам ядерної безпеки та роботи АЕС у цілому.

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