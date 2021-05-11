Ще один енергоблок ЗАЕС випробують для участі в ринку допоміжних послуг

Обновлено: Май 11, 2021. Тэги: , , , ,

Ще один енергоблок ЗАЕС випробують для участі в ринку допоміжних послуг

Укренерго 9 травня 2021 року провело випробування енергоблоку №1 Запорізької АЕС (ЗАЕС) для сертифікації на надання допоміжних послуг (ДП) — резерву підтримки частоти (РПЧ).

Про це пише пресслужба компанії.

Об’єм резерву, на спроможність надання якого будуть проводитись випробування, становить ±20 МВт.

«Вихід «Енергоатому» на ринок допоміжних послуг — стратегічно важлива подія, яка відкриває новий етап розвитку ринку електроенергії в цілому. Присутність на ньому АЕС також сприятиме підвищенню гнучкості нашої енергосистеми, що є одним з основних завдань Укренерго, як оператора системи передачі. Крім того, це дозволить підвищити конкуренцію між учасниками ринку, які можуть постачати зазначений вид послуг», – сказав голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Специфікою українських АЕС є те, що вони призначені для роботи в базовому режимі. Вони не здатні швидко змінювати генеруючу потужність на значну величину, тобто не пристосовані для маневрування. Водночас електрогідравлічна система регулювання турбіни (ЕГСР) на енергоблоці АЕС дозволяє за короткий термін збільшити або зменшити її оберти та змінити генеруючу потужність у межах ±2% (20 МВт) від номінальної (1000 МВт). Такі зміни безпечні та не суперечать правилам ядерної безпеки та роботи АЕС у цілому.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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