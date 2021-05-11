Україна з початком травня відновила закачку газу у ПСГ

Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 9 травня збільшився до 15,359 млрд куб. м.

Про це свідчать оперативні дані ОГТСУ.

Додамо, що з початком травня відновилася закачка газу у сховища — загалом близько 78 млн куб. м, або збільшення запасів на 0,51%.

За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 4,06 млн куб. м газу.

З ПСГ України протягом доби відібрано 0,01 млн куб. м газу.

При цьому в даних за 9 травня вказано, що в Україну за добу зі Словаччини, Угорщини та Польщі блакитне паливо не надходило.

Читайте в «Терміналі», Україна почала закачування газу в ПСГ.