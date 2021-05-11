В Міненерго знають як знизити ціну на газ

Україна здатна повністю забезпечити себе газом власного видобутку й у такий спосіб знизити ринкові ціни на газ.

Про це в коментарі Фактам ICTV сказав голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

«Нова стратегія вітчизняного газовидобутку базується на активній розробці родовищ, зокрема Чорноморського шельфу, а також перспективних ділянок на суходолі», — сказав він.

За словами Вітренка, в планах компанії покращення показників видобування зі старих виснажених родовищ. Тому в комплексі національна компанія планує досягти зростання видобутку газу вже у 2022 році.

«Ринковий рівень цін буде нижчим. Бо якщо ми експортуємо – це експортний паритет. Якщо ми імпортуємо – це імпортний паритет. Імпортний паритет – вищий, експортний – нижчий. Нам потрібно, з точки зору національного завдання, зробити так, щоб ринкова ціна була на рівні експортного паритету. Це краще для людей і для економіки», – зазначив Вітренко.

За словами очільника «Нафтогазу», у поєднанні з конкуренцією між постачальниками достатня пропозиція українського газу на ринку зрештою призведе до його здешевшання.

Читайте в «Терміналі», Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA і група Нафтогаз підписали угоду про наміри щодо співпраці в пошуку та експлуатації українських вуглеводневих ресурсів.