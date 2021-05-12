2021-05-12: Ціни на нафту коливаються на тлі скорочення запасів в США

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у липні у середу зранку під час торгів змінилися в ціні до 68,60 долара за барель.



Про це пише УНН з посиланням на даними Bloomberg.

Станом на 8:38, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,07%.

При цьому ціна червневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 65,35 долара за барель, додавши 0,11%.

Ціни на нафту виросли в середу, продовживши зростання за ніч, після того, як галузеві дані показали падіння запасів нафти в США, що зміцнило прогнози ОПЕК щодо попиту, і на тлі того, що період закриття найбільшого паливопроводу США після шести днів наближається до завершення, пише Reuters.

Ціни на нафту незначно підіймаються на торгах в середу після зростання напередодні, пише «Investing.com«.

Трейдери оцінюють новини, що стосуються системи трубопроводів Colonial Pipeline Co., яка є основним джерелом постачання бензину, дизельного та авіаційного палива на східне узбережжя США.

Запаси нафти в США за тиждень, що завершився 7 травня, знизилися на 2,53 млн барелів після падіння на 7,69 млн барелів тижнем раніше, свідчать дані Американського інституту нафти (API).

Офіційна доповідь про запаси енергоносіїв у США за минулий тиждень буде оприлюднено міністерством енергетики в середу. Вартість липневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:27 мск в середу становить $ 68,63 за барель, що на $ 0,08 (0,12%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

За підсумками торгів у вівторок ці контракти подорожчали на $ 0,23 (0,3%) — до $ 68,55 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу збільшилася на $ 0,13 (0,20%) — до $ 65,41 за барель. Напередодні вартість цих контрактів збільшилася на $ 0,36 (0,6%) — до $ 65,28 за барель.