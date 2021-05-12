2021-05-12: Ціни на нафту коливаються на тлі скорочення запасів в США

Обновлено: Май 12, 2021. Тэги: , , , , , , ,

2021-05-12: Ціни на нафту коливаються на тлі скорочення запасів в США

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у липні у середу зранку під час торгів змінилися в ціні до 68,60 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на даними Bloomberg.

Станом на 8:38, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,07%.

При цьому ціна червневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 65,35 долара за барель, додавши 0,11%.

Ціни на нафту виросли в середу, продовживши зростання за ніч, після того, як галузеві дані показали падіння запасів нафти в США, що зміцнило прогнози ОПЕК щодо попиту, і на тлі того, що період закриття найбільшого паливопроводу США після шести днів наближається до завершення, пише Reuters.

Ціни на нафту незначно підіймаються на торгах в середу після зростання напередодні, пише «Investing.com«.

Трейдери оцінюють новини, що стосуються системи трубопроводів Colonial Pipeline Co., яка є основним джерелом постачання бензину, дизельного та авіаційного палива на східне узбережжя США.

Запаси нафти в США за тиждень, що завершився 7 травня, знизилися на 2,53 млн барелів після падіння на 7,69 млн барелів тижнем раніше, свідчать дані Американського інституту нафти (API).

Офіційна доповідь про запаси енергоносіїв у США за минулий тиждень буде оприлюднено міністерством енергетики в середу. Вартість липневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:27 мск в середу становить $ 68,63 за барель, що на $ 0,08 (0,12%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

За підсумками торгів у вівторок ці контракти подорожчали на $ 0,23 (0,3%) — до $ 68,55 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу збільшилася на $ 0,13 (0,20%) — до $ 65,41 за барель. Напередодні вартість цих контрактів збільшилася на $ 0,36 (0,6%) — до $ 65,28 за барель.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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