2021-05-12: На стелах АЗС ціни зросли

За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні 12 травня 2021 р роздрібні ціни на світлі нафтопродукти та скраплений газ дещо зросли.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, ціна бензину А-92 євро на українських АЗС зросла на 1.23% (35.0 коп/л) до 28.42 грн/л, бензину А-95 євро — 2.01% (60.0 коп/л) до 30.46 грн/л. Дизельне пальне євро не змінилося в ціні 28.85 грн / л. Зріджений нафтовий газ СПБТ, використовуваний в якості моторного пального, за 12 травня 2021 р не змінився в ціні — 15.79 грн / л. Частка ціни на зріджений нафтовий газ по відношенню до високооктановому бензину становить 51,8%.
|Вид пального
|серед., грн/л
|мін., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|Бензин А-92 євро
|28.42
|21.90
|1.23
|2.35
|Бензин А-95 євро
|30.46
|22.90
|2.01
|3.07
|Дизельне пальне
|28.85
|20.10
|0.02
|0.61
|Зріджений газ
|15.79
|11.15
|-0.00
|0.08
Довідково:
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