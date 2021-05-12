2021-05-12: В дрібному опті ціни на пальне коливалися

12 травня 2021 на ринку нафтопродуктів в Україні ціни на бензини А-92 євро, А-95 євро і дизельне пальне в дрібному опті не значно змінилися.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро змінилася на 0.1% (-2 коп/л) до 26.48 грн/л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро за день знизилася на на 0.12% (-3 коп/л) до 27.34 грн/л. Дизельне пальне євро в дрібному опті знизилося в ціні на 0.1% (-2 коп/л) до 24.09 грн/л.
|Вид пального
|серед., грн/л
|сдоба, %
|тиждень, %
|30 днів, %
|Бензин А-92 євро
|26.48
|-0.09
|0.13
|7.00
|Бензин А-95 євро
|27.34
|-0.12
|0.05
|6.80
|Дизельне пальне
|24.09
|-0.09
|0.16
|10.49
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