Міжнародна торгова палата: Дефіцит ДП на травень може сягнути від 150 до 270 тисяч тонн

У Міжнародній торговій палаті України вважають, що дефіцит дизпалива на травень може сягнути від 150 до 270 тисяч тонн.

Про це заявив віцепрезидент Міжнародної торгової палати України Сергій Сиволап.

«Україна, яка є імпортозалежною по дизелю, на травень місяць, стає перед проблемою суттєвого скорочення імпортного постачання. Я зараз не буду коментувати причини, але реальністю є те, що Proton Energy Group головний імпортер російського дизелю припинив постачання. Альтернативну компанію на цей момент не знайдено», — зазначив він.

Також, Сиволап звернув увагу, що ще один імпортер – Мозирський НПЗ, також вже оголосив про скорочення постачання продукції на ринок України, посилаючись на планові ремонтні роботи.

Сергій Сиволап вважає, що дефіцит дизпалива на травень може сягнути від 150 до 270 тисяч тонн.

«Тепер в цифрах – Україна споживає близько 7 мільйонів тонн дизпалива в рік. 2/3 іде з Росії та Білорусі. Дефіцит на травень може сягнути від 150 до 270 тисяч тонн. А травень вже за кілька днів. Україна входить в активну фазу посівної, при цьому цьогоріч вона буде авральною», — сказав він.

За його словами, поки що серед кроків, які спрямовуються на розв’язання даного питання, відомо лише про застереження від Голови Антимонопольного комітету Ольги Піщанської, адресованої до трейдерів ринку – не підвищувати необґрунтовано ціни.