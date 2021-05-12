На першому тижні травня видано понад 28 млн грн «теплих кредитів»

Програма «теплих кредитів» залишається затребуваною, навіть незважаючи на травневі свята та вихідні дні.
Повідомляє Держенергоефективності.
Так, минулого тижня ще близько 700 родин залучили 28,3 млн грн «теплих кредитів», а саме:
- 26,8 млн грн – на енергоефективні заходи у приватних будинках;
- 1,5 млн грн – на встановлення твердопаливних котлів.
Таким чином загальна сума отриманих домогосподарствами кредитів у банках у ц.р. вже сягнула 301,7 млн гривень.
Зі старту програми наприкінці березня і по сьогодні нею скористалися 7588 сімей.
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