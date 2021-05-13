2021-05-13: Ціни на нафту коливаються на тлі зростання коронавірусної кризи в Індії

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у липні у четвер зранку під час торгів змінилися в ціні до 68,67 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані торгів.

За даними Bloomberg станом на 8:03, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,94%.

При цьому ціна червневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 65,43 долара за барель, втративши 0,98%.

Ціни на нафту впали в четвер, знизившись з восьмитижневого максимуму, оскільки побоювання з приводу кризи з коронавірусом в Індії, третьому за величиною імпортері нафти у світі, стримували зростання, викликане прогнозами МЕА та ОПЕК про відновлення попиту, пише Reuters.

Попит на нафту вже перевищує пропозицію, і очікується, що дефіцит буде рости, навіть якщо Іран збільшить експорт, сказано в щомісячному звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), опублікованому в середу.

Днем раніше Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) підтвердила свій прогноз стійкого відновлення світового попиту на нафту в 2021 році, при цьому, згідно з прогнозом, зростання в Китаї та США нівелює вплив кризи з коронавірусом в Індії.