Гарантований покупець реалізував «зелену» електроенергію на три місяці наперед

Державне підприємство «Гарантований покупець» вперше продало на аукціонах «зелену» електроенергію завчасно – на три місяці поспіль.

Повідомляє ГарПок.

В результаті торгів, що відбулися на початку травня, успішно реалізована електрична енергія з постачанням у червні, липні та серпні.

Всього підприємству вдалося укласти двосторонні договори на продаж 785 тисяч МВт•год електроенергії з відновлювальних джерел. Загальна вартість проданої електроенергії склала понад 1 млрд грн (з ПДВ).

Раніше Термінал писав, що ГарПок з початку року сплатив «зеленим» 18 млрд грн.