Мінекономіки пропонує на період дії карантину встановити граничні рівні маржі на ДП  і бензину

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства пропонує на період дії карантину встановити граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного пального (не вище 7 грн/літр) і бензину (не вище 5 грн/літр).



Обмеження маржі для мереж автозаправних станцій (АЗС) пропонується внести до урядової «карантинної» постанови №1236 від 9 грудня 2020 року.

Середня вартість ДТ (ULSD 10 ppm) і бензину (GASOLINE 10 ppm), що включає митні платежі (акцизний податок та ПДВ), повинна розраховуватися на підставі даних Platts CIF NWE за попередній календарний місяць/декаду.

Здійснювати розрахунки пропонується зобов’язати НАК «Нафтогаз України», який буде їх надавати Мінекономіки не пізніше 3 числа кожного місяця, а останнє – публікувати середні ціни одного літра ДТ і бензину до 5 числа кожного місяця.

У міністерстві пояснили, що введення тимчасового державного регулювання цін на продаж через мережі АЗС бензинів А-92, А-95 і ДТ шляхом встановлення граничної торговельної надбавки є необхідним з метою запобігання зловживань суб’єктами господарювання та доступності для населення цієї продукції.

Читайте в «Терміналі» також, у Мінекономіки проведено наради з ключовими асоціаціями нафтогазового комплексу та учасниками ринку у зв’язку із нещодавніми заявами компанії Proton Energy Group щодо призупинення постачання дизельного палива на український ринок.

