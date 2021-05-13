Мінекономіки пропонує на період дії карантину встановити граничні рівні маржі на ДП  і бензину

Обновлено: Май 13, 2021. Тэги: ,

Мінекономіки пропонує на період дії карантину встановити граничні рівні маржі на ДП  і бензину

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства пропонує на період дії карантину встановити граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного пального (не вище 7 грн/літр) і бензину (не вище 5 грн/літр).

Обмеження маржі для мереж автозаправних станцій (АЗС) пропонується внести до урядової «карантинної» постанови №1236 від 9 грудня 2020 року.

Середня вартість ДТ (ULSD 10 ppm) і бензину (GASOLINE 10 ppm), що включає митні платежі (акцизний податок та ПДВ), повинна розраховуватися на підставі даних Platts CIF NWE за попередній календарний місяць/декаду.

Здійснювати розрахунки пропонується зобов’язати НАК «Нафтогаз України», який буде їх надавати Мінекономіки не пізніше 3 числа кожного місяця, а останнє – публікувати середні ціни одного літра ДТ і бензину до 5 числа кожного місяця.

У міністерстві пояснили, що введення тимчасового державного регулювання цін на продаж через мережі АЗС бензинів А-92, А-95 і ДТ шляхом встановлення граничної торговельної надбавки є необхідним з метою запобігання зловживань суб’єктами господарювання та доступності для населення цієї продукції.

Читайте в «Терміналі» також, у Мінекономіки проведено наради з ключовими асоціаціями нафтогазового комплексу та учасниками ринку у зв’язку із нещодавніми заявами компанії Proton Energy Group щодо призупинення постачання дизельного палива на український ринок.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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