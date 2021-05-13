Президент підписав закон щодо сертифікації Укренерго відповідно до вимог ЄС

Обновлено: Май 13, 2021. Тэги: , ,

Президент підписав закон щодо сертифікації Укренерго відповідно до вимог ЄС

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сертифікації оператора системи передачі» № 1396-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 15 квітня 2021 року.

Про це повідомила пресслужба президента.

«Закон забезпечить можливість сертифікації оператора системи передачі (ОСП) електричної енергії за моделлю відокремлення ISO (Independent System Operator). Ця модель передбачає, що такий оператор користується майном, яке забезпечує цілісність об’єднаної енергетичної системи України, водночас це майно залишається у власності держави», — йдеться у повідомленні.

Згідно з документом, оператор системи передачі – юридична особа (акціонерне товариство), відповідальна за безпечну, надійну та ефективну експлуатацію та розвиток системи розподілу, яка отримала ліцензію на діяльність з передачі електричної енергії. Оператором системи передачі може бути не лише власник системи передачі, як зараз, а й суб’єкт господарювання, 100% корпоративних прав якого належать державі або державній компанії.

Власник системи передачі не повинен мати права управління або контролю за суб’єктами господарювання, що виробляють або постачають електроенергію та займаються трейдерською діяльністю.

Управляти об’єктами державної власності, що використовуються для передачі електроенергії, може лише уповноважене урядом України міністерство.

Уряд позбавляється повноважень припиняти права господарського відання на державне майно, що використовується в процесі провадження діяльності з передачі електричної енергії. А також повноважень скасовувати акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, що видаються в межах управління суб’єктами господарювання, які здійснюють передачу електроенергії.

«Термінал» писав, інтеграція енергосистеми в ENTSO-E в пріоритетних Планах розвитку Укренерго.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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