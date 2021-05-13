Українці заборгували за комуналку майже 80 млрд гривень

Заборгованість населення по оплаті житлово-комунальних послуг за березень скоротилася на 3,3 млрд гривень.
Станом на кінець березня 2021 року борги склали 79,4 млрд гривень, пише РБК-Україна.
За даними Державної служби статистики станом на 31 березня борги українців склали:
- За постачання та розподіл природного газу — 30,2 млрд гривень,
- За постачання теплової енергії та гарячої води — 28,7 млрд гривень,
- За централізоване водопостачання та водовідведення — 6,1 млрд гривень,
- За управління багатоквартирним будинком — 5,4 млрд гривень,
- За поводження з побутовими відходами — 1,1 млрд гривень,
- За постачання та розподіл електричної енергії — 7,8 млрд гривень.
Читайте в «Терміналі», борги населення за ЖКП на кінець січня зросли до 81 млрд грн.