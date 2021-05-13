Укренерго: В перші дні травня споживання електроенергії знизилося

З 5 до 10 травня за оперативними даними середньодобове споживання електроенергії в робочі дні відчутно знизилося у порівнянні з попереднім періодом 26 квітня – 4 травня.



Про це пише пресслужба Укренерго.

В компанії повідомили, що минулого тижня (5-10 травня) за оперативними даними середньодобове споживання електроенергії в робочі дні відчутно знизилося у порівнянні з попереднім періодом 26 квітня – 4 травня (-11,4)%, що пов’язане з тим, що ці дні припали на короткий міжсвятковий період, а також зі збільшенням середньодобової температури повітря (з +8,7°С до 12°С).

Водночас у вихідні/святкові дні споживання незначно зросло (+1,8%), що відповідає незначному зниженню середньодобової температури (з 13,5°С до 11°С). У порівнянні з аналогічним періодом 2020 року тенденція до зростання спостерігається і в будні, і у вихідні (+6,9% та +8,8% відповідно).

Відхилення від прогнозу загального обсягу споживання з початку місяця станом на 10 травня склало лише +0,7%. Протягом 5-10 травня сумарне виробництво електроенергії з ВДЕ за оперативними даними склало 206,4 млн кВт-год. З них 92% (190 млн кВт-год) припало на СЕС та ВЕС. Водночас середньодобове виробництво СЕС залишилося на тому ж рівні (+0,3% до 22,9 млн кВт-год), а ВЕС збільшили його на 25% (до 8,9 млн кВт-год).

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