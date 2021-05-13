Рубрика | Официоз, Украина

Заборгованість перед шахтарями за поточний рік повністю погашено — Міненерго

Обновлено: Май 13, 2021. Тэги: , ,

Заборгованість перед шахтарями за поточний рік повністю погашено — Міненерго

Міністр енергетики Герман Галущенко 12 травня зібрав усіх керівників державних вугледобувних підприємств на нараду, на якій обговорили нагальні проблеми вугільної галузі.

Інформує Міненерго.

Найбільш гострою проблемою учасники наради визнали системну заборгованість із заробітної плати перед гірниками.

«Ситуація із накопиченням заборгованості повторюється з року в рік. Зараз ми проблему вирішили у терміновому порядку, проте ми маємо разом напрацювати механізми, щоб такі проблеми не повторювалися регулярно. Впевнений, що в першу чергу керівники вугледобувних підприємств мають бути відповідальними за своєчасну виплату заробітної плати працівникам», — зазначив Герман Галущенко.

Зараз заборгованість перед шахтарями за поточний рік повністю погашено. Сумарно гірникам було перераховано понад 1 млрд грн.

Міністр енергетики Герман Галущенко підписав наказ №26-к/к від 13 травня 2021 р. про звільнення  генерального директора ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» Сергія Пидика за грубе порушення законодавства про працю. Контракт, укладений із Сергієм Пидиком, припинено за порушення першочергового порядку оплати праці працівників та допущення заборгованості із заробітної плати. Станом на 1 травня 2021 року заборгованість перед працівниками підприємства склала понад 100 млн грн.

Читайте у Терміналі: Україна і Німеччини вже цього року розпочнуть 2 проєкти з трансформації вугільних регіонів.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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