2021-05-14: Ціни на АЗС стабільні

За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні 14 травня 2021 р роздрібні ціни на світлі нафтопродукти та скраплений газ дещо зросли.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, ціна бензину А-92 євро на українських АЗС зросла на 0.1% (2.0 коп/л) до 28.68 грн/л, бензину А-95 євро — 0.00% (1.0 коп/л) до 30.67 грн/л. Дизельне пальне євро змінилося в ціні на 0.00% до 28.98 грн/л. Зріджений нафтовий газ СПБТ, використовуваний в якості моторного пального, за 14 травня 2021 р не змінився в ціні — 15.79 грн / л. Частка ціни на зріджений нафтовий газ по відношенню до високооктановому бензину становить 51.5%.
|Вид пального
|серед., грн/л
|мін., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|Бензин А-92 євро
|28.68
|23.00
|0.07
|2.82
|Бензин А-95 євро
|30.67
|24.50
|0.04
|3.20
|Дизельне пальне
|28.98
|23.49
|0.02
|0.74
|Зріджений газ
|15.79
|11.15
|0.00
|0.09
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