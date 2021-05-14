2021-05-14: Нафта Brent торгується по $66 на тлі сплеску COVID-19 в Індії

Обновлено: Май 14, 2021. Тэги: , , , , , , ,

2021-05-14: Нафта Brent торгується по $66 на тлі сплеску COVID-19 в Індії

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у липні у п’ятницю зранку під час торгів змінилися в ціні до 66,79 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані торгів.

За даними Bloomberg станом на 8:06, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,39%.

При цьому ціна червневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 63,64 долара за барель, втративши 0,28%.

Ціни на нафту впали в п’ятницю після падіння приблизно на 3% днем раніше, оскільки кількість випадків інфікування коронавірусом залишалося високим в Індії, яка є одним з найбільших споживачів нафти, і на тлі того, як відновив роботу ключовий паливопровід в Сполучених Штатах після закриття через кібератаки, пише Reuters.

Чорне золото незначно дешевшає після падіння напередодні до мінімальних рівнів з кінця квітня, пише «Investing.com».

Тиск на ринок як і раніше робить невизначеність перспектив попиту на тлі складної ситуації з COVID-19 в країнах Азії.  «Зростання захворюваності в Індії, а також в ряді інших країн Південно-Східної Азії й Латинської Америки несе в собі ризики для попиту на нафту», — відзначає віцепрезидент IHS Markit Віктор Шум. «Однак в цілому ринок чекає, що попит виросте пізніше в поточному році, і тому ціни, ймовірно, будуть утримуватися в районі $ 65- $ 70 за барель у разі Brent», — наводить слова експерта агентство Bloomberg. Зниженню цін на нафту в четвер сприяло відновлення роботи трубопроводу компанії Colonial Pipeline в США, операції якої зазнали хакерської атаки в минулі вихідні. Вартість липневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:25 мск в п’ятницю становить $ 66,97 за барель, що на $ 0,08 (0,12%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у четвер ці контракти подешевшали на $ 2,27 (3,3%) — до $ 67,05 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу знизилася на $ 0,02 (0,03%) — до $ 63,80 за барель. Напередодні вартість цих контрактів зменшилася на $ 2,26 (3,4%) — до $ 63,82 за барель. З початку цього тижня WTI подешевшала більш ніж на 2%.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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