2021-05-14: Нафта Brent торгується по $66 на тлі сплеску COVID-19 в Індії

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у липні у п’ятницю зранку під час торгів змінилися в ціні до 66,79 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані торгів.

За даними Bloomberg станом на 8:06, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,39%.

При цьому ціна червневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 63,64 долара за барель, втративши 0,28%.

Ціни на нафту впали в п’ятницю після падіння приблизно на 3% днем раніше, оскільки кількість випадків інфікування коронавірусом залишалося високим в Індії, яка є одним з найбільших споживачів нафти, і на тлі того, як відновив роботу ключовий паливопровід в Сполучених Штатах після закриття через кібератаки, пише Reuters.

Чорне золото незначно дешевшає після падіння напередодні до мінімальних рівнів з кінця квітня, пише «Investing.com».



Тиск на ринок як і раніше робить невизначеність перспектив попиту на тлі складної ситуації з COVID-19 в країнах Азії. «Зростання захворюваності в Індії, а також в ряді інших країн Південно-Східної Азії й Латинської Америки несе в собі ризики для попиту на нафту», — відзначає віцепрезидент IHS Markit Віктор Шум. «Однак в цілому ринок чекає, що попит виросте пізніше в поточному році, і тому ціни, ймовірно, будуть утримуватися в районі $ 65- $ 70 за барель у разі Brent», — наводить слова експерта агентство Bloomberg. Зниженню цін на нафту в четвер сприяло відновлення роботи трубопроводу компанії Colonial Pipeline в США, операції якої зазнали хакерської атаки в минулі вихідні. Вартість липневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:25 мск в п’ятницю становить $ 66,97 за барель, що на $ 0,08 (0,12%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у четвер ці контракти подешевшали на $ 2,27 (3,3%) — до $ 67,05 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу знизилася на $ 0,02 (0,03%) — до $ 63,80 за барель. Напередодні вартість цих контрактів зменшилася на $ 2,26 (3,4%) — до $ 63,82 за барель. З початку цього тижня WTI подешевшала більш ніж на 2%.