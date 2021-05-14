Міненерго готує проєкт трансформації вугільного регіону

В рамках підготовки до проєкту британські спеціалісти разом з українськими фахівцями визначать вугільний регіон України, де буде реалізовано пілотний проєкт, проведуть попередні консультації із зацікавленими сторонами та створять план трансформації регіону.



Про це у Фейсбук написав заступник міністра енергетики Ярослав Демченков.

«Як представник Міністерства енергетики, я наголосив, що згідно зі світовим досвідом трансформація вугільних регіонів потребує чималих інвестицій та технічної допомоги. Тому важливо вже зараз почати консультації з міжнародними фінансовими організаціями, щоб забезпечити фінансування готового проєкту на стадії реалізації», — написав він.

Роботи мають бути закінчені в березні 2022 року.

«Термінал» писав, з початку 2021 року заборгованість по всім галузям збільшилася на 58% (а по вугільній промисловості — більш ніж у 2 рази).