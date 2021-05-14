Вітренко працюватиме на посаді рік, через 6 місяців оголосять новий конкурс

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час зустрічі з послами G7, Швеції та Європейського Союзу анонсував конкурс на нового главу правління НАК «Нафтогаз України».



Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

За словами Єрмака, швидше за все конкурс стартує через 6 місяців. У четвер, 13 травня, був підписаний контракт з новим главою «Нафтогазу» Юрієм Вітренко. Він буде перебувати на посаді 12 місяців. Наступного керівника оберуть за допомогою конкурсу.

«Коли почне працювати новий склад наглядової ради, автоматично почнеться підготовка до нового конкурсу з вибору глави правління», – відзначили в Офісі президента.

«Термінал» писав, Вітренко в Нафтогазі отримуватиме зарплату в 50 тисяч.