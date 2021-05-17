2021-05-17: Дрібнооптові партії пального стабільні в цінах

17 травня 2021 на ринку нафтопродуктів в Україні ціни на бензини А-92 євро, А-95 євро і дизельне пальне в дрібному опті не значно змінилися.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро змінилася на 0.1% (-2 коп/л) до 26.44 грн/л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро за день знизилася на на 0.0% (-1 коп/л) до 27.31 грн/л. Дизельне пальне євро в дрібному опті знизилося в ціні на 0.21% (-5 коп/л) до 23.97 грн/л.
|Вид пального
|серед., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|30 днів, %
|Бензин А-92 євро
|26.44
|-0.07
|-0.29
|2.01
|Бензин А-95 євро
|27.31
|-0.04
|-0.21
|1.41
|Дизельне пальне
|23.97
|-0.21
|-0.67
|1.97
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