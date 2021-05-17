2021-05-17: Нафта дорожчає і може відіграти втрати з початку тижня

Обновлено: Май 17, 2021. Тэги: , , , , , , ,

2021-05-17: Нафта дорожчає і може відіграти втрати з початку тижня

Ціни на нафту еталонних марок посилили приріст під час торгів в п’ятницю.

Про це пише «Investing.com».

Як зазначає MarketWatch, підвищення нафтових цін може бути зафіксоване за підсумками третього тижня поспіль.
Вартість липневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 18:11 мск в п’ятницю становить $68,18 за барель, що на $1,13 (1,69%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на червень на торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу становить $64,83 за барель, що на $1,01 (1,58%) вище підсумкового значення попередньої сесії.

З початку поточного тижня Brent додала 0,2%, WTI — близько 0,4%. Раніше в ході торгів обидва контракти знижувалися в ціні.

Раніше «Термінал» писав, тиск на ринок як і раніше робить невизначеність перспектив попиту на тлі складної ситуації з COVID-19 в країнах Азії.  «Зростання захворюваності в Індії, а також в ряді інших країн Південно-Східної Азії й Латинської Америки несе в собі ризики для попиту на нафту», — відзначає віцепрезидент IHS Markit Віктор Шум.

«Однак в цілому ринок чекає, що попит виросте пізніше в поточному році, і тому ціни, ймовірно, будуть утримуватися в районі $ 65- $ 70 за барель у разі Brent», — наводить слова експерта агентство Bloomberg.

Автор:

(Всего статей: 18111)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: