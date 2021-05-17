2021-05-17: Нафта дорожчає і може відіграти втрати з початку тижня

Ціни на нафту еталонних марок посилили приріст під час торгів в п’ятницю.



Про це пише «Investing.com».

Як зазначає MarketWatch, підвищення нафтових цін може бути зафіксоване за підсумками третього тижня поспіль.

Вартість липневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 18:11 мск в п’ятницю становить $68,18 за барель, що на $1,13 (1,69%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на червень на торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу становить $64,83 за барель, що на $1,01 (1,58%) вище підсумкового значення попередньої сесії.

З початку поточного тижня Brent додала 0,2%, WTI — близько 0,4%. Раніше в ході торгів обидва контракти знижувалися в ціні.

Раніше «Термінал» писав, тиск на ринок як і раніше робить невизначеність перспектив попиту на тлі складної ситуації з COVID-19 в країнах Азії. «Зростання захворюваності в Індії, а також в ряді інших країн Південно-Східної Азії й Латинської Америки несе в собі ризики для попиту на нафту», — відзначає віцепрезидент IHS Markit Віктор Шум.

«Однак в цілому ринок чекає, що попит виросте пізніше в поточному році, і тому ціни, ймовірно, будуть утримуватися в районі $ 65- $ 70 за барель у разі Brent», — наводить слова експерта агентство Bloomberg.