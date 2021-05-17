Експерти закликали уряд не зволікати з реформуванням ринку теплопостачання

Деякі експертні громадські організації закликали уряд не зволікати з реформуванням ринку теплопостачання.

Про це йдеться в тексті звернення.

«Звертаємося до уряду з проханням прискорити реформування галузі з виробництва теплової енергії. Зволікання з прийняттям необхідних рішень загрожує непрогнозованим розвитком ситуації, що може призвести до зриву наступного опалювального сезону. Також у майбутньому нас чекатиме руйнування системи централізованого теплопостачання», – йдеться у повідомленні.

Експерти нагадали, що 20 травня в Україні розпочинається реформа ринку теплопостачання, першим кроком якої стане скасування дії покладання спеціальних обов’язків (ПСО) для виробників теплової енергії. Проте, зазначають вони, що продовження чи скасування ПСО без розв’язання системних проблем галузі, зокрема – відсутності відкритого ринку газу для підприємств теплокомуненерго (ТКЕ), може лише погіршити ситуацію.

На сьогодні борги виробників теплової та електричної енергії за газ вже досягли критичної межі у 58,2 млрд грн. Борги теплокомуненерго за газ за останні 5 років зросли більше ніж удвічі.

«Запровадження відкритого ринку газу для ТКЕ може стати найкращим стимулом для здійснення кроку вперед. Реформа сектору теплопостачання буде точкою розвитку та зростання в економіці, притоку інвестицій та допоможе виконати зовнішні зобов’язання України, в тому числі для прискорення відновлення кредитування МВФ», – наголошується у зверненні.

Експерти закликали уряд заздалегідь провести роз’яснювальну роботу серед всіх зацікавлених сторін щодо принципів роботи ринку газу для ТКЕ після закінчення терміну дії ПСО і запровадити та відпрацювати нові правила до початку опалювального сезону.

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