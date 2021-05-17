Газпром забронював додаткові транзитні потужності України на червень

Газпром забронював всі запропоновані додаткові транзитні потужності України на червень, випливає з результатів місячного аукціону на Regional Booking Platform.

Передає Інтерфакс-Україна.

На платформі RBP у понеділок бронювали додаткові транзитні потужності на червень. Із запропонованих 15 млн куб. м на добу було запитано всі 15 млн куб. м на добу. На квітень, березень і лютий «Газпром» викуповував трохи менше — по 14,2 млн куб. м на добу; на травень — ті самі 15 млн куб. м/добу.

У Газпрому на 2021 рік діє довгострокове бронювання українських потужностей обсягом 40 млрд куб. м — це 109 млн куб. м на добу; 15 млн куб. м заброньовано додатково на аукціоні — загалом 124 млн куб. м на добу.

У травні Газпром прокачує через Україну в середньому по 124 млн куб. м на добу, повністю вибираючи заброньований обсяг.

Раніше Термінал писав, що транзит газу через українську ГТС зменшився у січні-квітні 2021 року — ОГТСУ.