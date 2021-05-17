Низка АЗС припинили продаж «преміальних» марок бензину та ДП

Обновлено: Май 17, 2021. Тэги: , , , ,

Низка АЗС припинили продаж «преміальних» марок бензину та ДП

Низка мереж автозаправних станцій в Україні тимчасово припинили продаж «преміальних» марок бензину та дизельного пального.

Про припинення продажу «преміального» пального 15 травня оголосила мережа Socar. Там відзначили, що 15 травня скорегували ціни на основні види палива з урахуванням введених урядом обмежень.

«Компанія змушена тимчасово призупинити реалізацію преміального палива – NANO 95, Diesel Nano Extro, а також нарахування додаткових знижок для наших клієнтів до отримання додаткових роз’яснень регулятора», – йдеться в повідомленні.

У мережі АЗС OKKO повідомили, що через рішення уряду встановивити максимальну торговельну надбавку до ціни, продаж «преміального» палива став збитковим.

«З 15 травня в зв’язку з введенням державного регулювання цін на паливо на АЗК ОККО тимчасово припинена реалізація PULLS 95 і PULLS Diesel. Це пов’язано з тим, що продаж палива цих марок за ціною, встановленою Кабінетом Міністрів на травень, є збитковим для мережі», – йдеться в повідомленні.

Про аналогічне рішення повідомили й в мережі АЗС WOG, і також пов’язали це рішення з введенням держрегулювання вартості палива.

«Ми змушені припинити реалізацію преміального палива 95 Mustang та ДП + Mustang», – йдеться в повідомленні.

Обмеження не повинні торкнутися бензину марки А-95 і дизельного палива стандарту Євро-5 – вони залишаться в продажу.

«Термінал» писав, 14 травня Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, якою запровадив граничні торговельні надбавки (націнки) на пальне на період дії карантину.

Автор:

(Всего статей: 18109)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: