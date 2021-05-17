Низка АЗС припинили продаж «преміальних» марок бензину та ДП

Низка мереж автозаправних станцій в Україні тимчасово припинили продаж «преміальних» марок бензину та дизельного пального.

Про припинення продажу «преміального» пального 15 травня оголосила мережа Socar. Там відзначили, що 15 травня скорегували ціни на основні види палива з урахуванням введених урядом обмежень.

«Компанія змушена тимчасово призупинити реалізацію преміального палива – NANO 95, Diesel Nano Extro, а також нарахування додаткових знижок для наших клієнтів до отримання додаткових роз’яснень регулятора», – йдеться в повідомленні.

У мережі АЗС OKKO повідомили, що через рішення уряду встановивити максимальну торговельну надбавку до ціни, продаж «преміального» палива став збитковим.

«З 15 травня в зв’язку з введенням державного регулювання цін на паливо на АЗК ОККО тимчасово припинена реалізація PULLS 95 і PULLS Diesel. Це пов’язано з тим, що продаж палива цих марок за ціною, встановленою Кабінетом Міністрів на травень, є збитковим для мережі», – йдеться в повідомленні.

Про аналогічне рішення повідомили й в мережі АЗС WOG, і також пов’язали це рішення з введенням держрегулювання вартості палива.

«Ми змушені припинити реалізацію преміального палива 95 Mustang та ДП + Mustang», – йдеться в повідомленні.

Обмеження не повинні торкнутися бензину марки А-95 і дизельного палива стандарту Євро-5 – вони залишаться в продажу.

«Термінал» писав, 14 травня Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, якою запровадив граничні торговельні надбавки (націнки) на пальне на період дії карантину.

