СБУ заблокувала діяльність підпільного нафтопереробного заводу

Служба безпеки України припинила діяльність злочинної групи, учасники якої виготовляли та реалізовували нафтопродукти сумнівної якості без відповідних дозвільних документів.

Інформує СБУ.

Ділки «працювали» на території Кіровоградської області, а їхній щомісячний обіг становив понад 1 млн грн.

Оперативники спецслужби встановили, що нелегальний бізнес організував житель Голованівського району разом з двома спільниками. Для виготовлення фальсифікованого пального у промислових масштабах ділки незаконно використовували потужності легального нафтопереробного заводу. Потім необлікований бензин і дизельне пальне вони реалізовували через низку підконтрольних підприємств. Зловмисники збували продукцію під виглядом розчинників та інших похідних нафтопродуктів, які не підлягають акцизному оподаткуванню.

Під час обшуків на території підпільного виробництва правоохоронці вилучили:

обладнання, яке використовувалось для нелегального виробництва пального;

майже 100 тис. л сирої нафти;

100 тис. л сирої нафти; 120 тис. л дизельного палива;

24,5 тис. л бензину.

Загалом з незаконного обігу вилучено контрафактну продукцію на майже 5,7 млн грн.

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