Транзит газу через українську ГТС зменшився у січні-квітні 2021 року — ОГТСУ

У січні-квітні 2021 року транзит газу через українську ГТС склав 14,1 млрд куб. м. Це на 10% менше, ніж за аналогічний період 2020 року. Ключовий фактор зниження обсягів транспортування – діючі умови транзитного контракту.

Повідомляє Оператор ГТС України.

Транзит склав: до Польщі 1,2 млрд куб. м газу, до Словаччини – 8,4 млрд куб. м, до Угорщини – 2,9 млрд куб. м, до Румунії – 0,4 млрд куб. м, до Молдови – 1,3 млрд куб. м.

У січні-квітні 2021 року ОГТСУ також здійснив на замовлення клієнтів транспортування 0,55 млрд куб. м газу з ЄС в Україну. Це в сім разів менше, ніж за аналогічний період 2020 року.

Зі Словаччини – 0,07 млрд куб. м, з Угорщини – 0,48 млрд куб. м, тоді як з Польщі, Румунії та Молдови – завезення газу майже не здійснювалося.

Усього в режимі віртуального реверсу надходження газу в Україну склали 0,49 млрд куб. м, або 88%.

За цей період ОГТСУ здійснив транспортування до підземних сховищ газу (АТ «Укртрансгаз») 0,08 млрд куб. м. Це становить лише 6% від аналогічного показника рік тому, коли постачальники з початку сезону закачування газу в ПСГ активно завантажували його на зберігання до зимово-опалювального сезону.

Раніше Термінал писав, що ситуація з несанкціонованими відборами газу вийшла з-під контролю — Оператор ГТС України.