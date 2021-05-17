Транзит газу через українську ГТС зменшився у січні-квітні 2021 року — ОГТСУ

Обновлено: Май 17, 2021. Тэги: ,

Транзит газу через українську ГТС зменшився у січні-квітні 2021 року — ОГТСУ

У січні-квітні 2021 року транзит газу через українську ГТС склав 14,1 млрд куб. м. Це на 10% менше, ніж за аналогічний період 2020 року. Ключовий фактор зниження обсягів транспортування – діючі умови транзитного контракту.

Повідомляє Оператор ГТС України.

Транзит склав: до Польщі 1,2 млрд куб. м газу, до Словаччини – 8,4 млрд куб. м, до  Угорщини – 2,9 млрд куб. м, до Румунії – 0,4 млрд куб. м, до Молдови – 1,3 млрд куб. м.

У січні-квітні 2021 року ОГТСУ також здійснив на замовлення клієнтів транспортування 0,55 млрд куб. м газу з ЄС в Україну. Це в сім разів менше, ніж за аналогічний період 2020 року.

Зі Словаччини – 0,07 млрд куб. м, з Угорщини – 0,48 млрд куб. м, тоді як з Польщі, Румунії та Молдови – завезення газу майже не здійснювалося.

Усього в режимі віртуального реверсу надходження газу в Україну склали 0,49 млрд куб. м, або 88%.

За цей період ОГТСУ здійснив транспортування до підземних сховищ газу (АТ «Укртрансгаз») 0,08 млрд куб. м. Це становить лише 6% від аналогічного показника рік тому, коли постачальники з початку сезону закачування газу в ПСГ активно завантажували його на зберігання до зимово-опалювального сезону.

Раніше Термінал писав, що ситуація з несанкціонованими відборами газу вийшла з-під контролю — Оператор ГТС України.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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