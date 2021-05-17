УЕБ: Активність торгівлі була низькою на фоні цінових коливань

Ціна газу минулого тижня трималась на високому рівні, слідуючи тенденції європейських котирувань. Активність торгівлі була низькою на фоні цінових коливань.



Про це повідомляє Українська енергетична біржа.

Минулого тижня 9 компаній-ініціаторів торгів формували стартові позиції як на продаж, так і на купівлю ресурсів.

Минулого тижня ініціатори стартових позицій (переважно продавці ресурсів) пропонували стартові ціни в межах 10000 грн і вище за тис. куб. м, хоча розрив між пропозиціями різних учасників залишався широким.

Ресурс в ПСГ ініціатори пропонували переважно з передачею в травні. Так, стартові ціни ресурсу травня та ПСГ перебували на одному рівні, ресурсу червня – в середньому на 500 грн вище.

Зростання цін активізувала велика кількість компаній-продавців ресурсу, проте покупці в цілому не готові були погоджуватись на такий рівень цін, тому активність торгівлі була низькою минулого тижня.

Протягом минулого тижня реалізовано 1310 тис. куб. м природного газу, переважно ресурсу червня. Котирувальні ціни трималися на рівні близько 11000 грн за тис. куб. м і вище.

На короткостроковому ринку природного газу УЕБ учасники формували заявки та укладали угоди як в сегменті внутрішньодобового ринку, так і на ринку «на добу наперед», у ПСГ та в ГТС.

Загалом протягом тижня було реалізовано 566 тис. куб. м. Станом на п’ятницю остання ціна ринку «на добу наперед» складала 11000 грн, остання ціна внутрішньодобового ринку – 11100 грн.

«Термінал» писав, ПАТ «Центренерго» та ТБ «Українська енергетична біржа» уклали Меморандум про взаємодію та співробітництво, що засвідчує намір ПАТ «Центренерго» реалізовувати на аукціонах ТБ «УЕБ» значний обсяг виробленої електроенергії.