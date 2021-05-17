Уряд запропонував членам наглядової ради Нафтогазу залишитися ще на рік

Уряд запропонував членам наглядової ради НАК «Нафтогаз України» залишитися ще на рік.



Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі з послами G7 та представництва ЄС в Україні в п’ятницю.

«Членам наглядової ради «Нафтогаз України» надійшла пропозиція від акціонера залишитися на рік. За цей час ми проведемо прозорий та публічний відбір кандидатів до нової наглядової ради, а вже після цього – конкурс на нового СЕО компанії. Уряд готовий зробити кроки назустріч заради того, щоб забезпечити стабільність компанії в цей перехідний період», – сказав він.

Шмигаль додав, що держава готова підписати контракти з членами НР на той самий строк, що і з головою правління НАК.

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