В Мінекономіки пояснили, що обмеження націнки АЗС не стосується преміального пального

Максимальна торговельна надбавка не стосується «брендового преміального» пального, що пропонується на автозаправних станціях (АЗС) за вищою ціною, ніж соціально значуще.

Про це повідомили в Міністерстві розвитку економіки торгівлі та сільського господарства.

«Під встановлення максимальної торговельної надбавки не підпадає «брендове преміальне пальне» з поліпшеними показниками якості та позначення (маркування) якого включає певну торгову марку (товарний знак), що пропонується на АЗС для автомобілів преміум сегменту за ціною вище, ніж соціально значуще пальне», – йдеться в повідомленні.

Як пояснили в Мінекономіки, до переліку соціально значущих товарів, на які поширюється дія урядової постанови про застосування максимальної торговельної надбавки на бензин і дизель, включені саме «звичайний» бензин марки А-92, бензин марки А-95 і дизельне паливо.

У відомстві також звернули увагу, що згідно з технічним регламентом за вимогами, зокрема до автомобільного палива, маркування «брендового преміального» пального з поліпшеними показниками якості може включати торгову марку (знак).

«Термінал» писав, уряд запровадив граничні торговельні надбавки на пальне.