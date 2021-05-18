2021-05-18: Дрібнооптові партії пального стабільні в цінах

18 травня 2021 на ринку нафтопродуктів в Україні ціни на бензини А-92 євро, А-95 євро і дизельне пальне в дрібному опті не значно змінилися.



За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро змінилася на 0.13% (-3 коп/л) до 26.41 грн/л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро за день підвищилася на 0.0% (1 коп/л) до 27.32 грн/л. Дизельне пальне євро в дрібному опті знизилося в ціні на 0.19% (-5 коп/л) до 23.92 грн/л.

Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.13% (-3 коп/л) до 26.41 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день немного повысилась — на 0.0% (1 коп/л) до 27.32 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.19% (-5 коп/л) до 23.92 грн/л.

Вид пального серед., грн/л доба, % тиждень, % 30 днів, % Бензин А-92 євро 26.41 -0.13 -0.38 1.88 Бензин А-95 євро 27.32 0.05 -0.20 1.46 Дизельне палтне 23.92 -0.19 -0.80 1.77

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