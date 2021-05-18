ДФС викрила групу яка виготовляла контрафактні ПММ

Обновлено: Май 18, 2021. Тэги: , ,

ДФС викрила групу яка виготовляла контрафактні ПММ

Співробітники Державної фіскальної служби України викрили групу осіб у виготовленні контрафактних паливно-мастильних матеріалів на суму понад 100 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДФС на сторінці в Facebook.

«Співробітники ДФС викрили групу осіб у виготовленні контрафактних ПММ на суму понад 100 млн грн. В ході обшуків співробітники ГУ ДФС і ГУ СБУ в Києві та Київській області під процесуальним керівництвом прокуратури Києва зафіксували й припинили протиправну діяльність групи осіб, пов’язаної з незаконним переміщенням на митну територію України та подальшою реалізацією товарів паливно-масляної групи з порушенням законодавства й ухиленням від сплати мит та інших обов’язкових платежів », – йдеться в повідомленні.

За даними ДФС, на адресу низки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності з Білорусі та РФ надходили вантажі з вмістом метилового спирту понад 51% від загального обсягу. Для ухилення від сплати акцизного податку на метиловий спирт і розчинники вказувалися невірогідні дані про хімічний склад товару і він реалізовувався підприємствам з ознаками ризикованості.

«Фактично імпортований товар переміщувався на територію України для подальшої переробки й підпільного виготовлення на нелегальних міні-НПЗ в паливно-мастильні матеріали та реалізувався за готівкові кошти без оформлення бухгалтерських документів», – йдеться в повідомленні.

Під час проведених обшуків на території Київської, Чернігівської та Луганської областей було вилучено тіньову документацію, печатки близько 300 фіктивних підприємств, обладнання для нелегального виготовлення ПММ, метиловий спирт і хімдобавки, а також виготовлені з них ПММ обсягом понад 1000 тонн.

«Термінал» писав, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов зустрівся з керівництвом “Нафтогазової асоціації України” та з представниками мереж автозаправних станцій.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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