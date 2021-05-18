ДФС викрила групу яка виготовляла контрафактні ПММ

Співробітники Державної фіскальної служби України викрили групу осіб у виготовленні контрафактних паливно-мастильних матеріалів на суму понад 100 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДФС на сторінці в Facebook.

«Співробітники ДФС викрили групу осіб у виготовленні контрафактних ПММ на суму понад 100 млн грн. В ході обшуків співробітники ГУ ДФС і ГУ СБУ в Києві та Київській області під процесуальним керівництвом прокуратури Києва зафіксували й припинили протиправну діяльність групи осіб, пов’язаної з незаконним переміщенням на митну територію України та подальшою реалізацією товарів паливно-масляної групи з порушенням законодавства й ухиленням від сплати мит та інших обов’язкових платежів », – йдеться в повідомленні.

За даними ДФС, на адресу низки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності з Білорусі та РФ надходили вантажі з вмістом метилового спирту понад 51% від загального обсягу. Для ухилення від сплати акцизного податку на метиловий спирт і розчинники вказувалися невірогідні дані про хімічний склад товару і він реалізовувався підприємствам з ознаками ризикованості.

«Фактично імпортований товар переміщувався на територію України для подальшої переробки й підпільного виготовлення на нелегальних міні-НПЗ в паливно-мастильні матеріали та реалізувався за готівкові кошти без оформлення бухгалтерських документів», – йдеться в повідомленні.

Під час проведених обшуків на території Київської, Чернігівської та Луганської областей було вилучено тіньову документацію, печатки близько 300 фіктивних підприємств, обладнання для нелегального виготовлення ПММ, метиловий спирт і хімдобавки, а також виготовлені з них ПММ обсягом понад 1000 тонн.

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