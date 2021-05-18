Фінляндія відмовляється від російської нафти

Фінляндія поступово скорочує закупівлі російської нафти марки Urals у зв’язку з переходом до «зеленої» енергетики.

Про це повідомляє Rеutеrs з посиланням на трейдерів та статистичні дані.

Згідно з даними агентства, в першому кварталі 2021 року Фінляндія скоротила імпорт нафти з Росії на чверть в річному вираженні, до 2,1 мільйона тонн. У квітні закупівлі впали до 0,4 мільйона тонн в порівнянні з 1,1 мільйона тонн в тому ж місяці 2020 року.

Головний НПЗ країни Neste Oil переробляв в основному російську нафту марки Urals. Однак компанія планує провести велику реструктуризацію у квітні-червні й переобладнати свої заводи під відновлювані енергоносії.

Експерти відзначають, що Фінляндія є великим імпортером російської нафти, і зниження попиту з боку північноєвропейські держави може позначитися на вартості Urals.

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