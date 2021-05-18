Фінляндія відмовляється від російської нафти

Обновлено: Май 18, 2021. Тэги: , ,

Фінляндія відмовляється від російської нафти

Фінляндія поступово скорочує закупівлі російської нафти марки Urals у зв’язку з переходом до «зеленої» енергетики.

Про це повідомляє Rеutеrs з посиланням на трейдерів та статистичні дані.

Згідно з даними агентства, в першому кварталі 2021 року Фінляндія скоротила імпорт нафти з Росії на чверть в річному вираженні, до 2,1 мільйона тонн. У квітні закупівлі впали до 0,4 мільйона тонн в порівнянні з 1,1 мільйона тонн в тому ж місяці 2020 року.

Головний НПЗ країни Neste Oil переробляв в основному російську нафту марки Urals. Однак компанія планує провести велику реструктуризацію у квітні-червні й переобладнати свої заводи під відновлювані енергоносії.

Експерти відзначають, що Фінляндія є великим імпортером російської нафти, і зниження попиту з боку північноєвропейські держави може позначитися на вартості Urals.

Читайте в «Терміналі», у Фінляндії наближається до завершення будівництво п’ятого ядерного реактора атомної електростанції Olkiluoto 3, який стане найбільшим в Європі та, можливо, одним із найсучасніших у світі.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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