Герман Галущенко і Янез Копач домовились про співпрацю у реформуванні енергосектору України

Міністр енергетики Герман Галущенко 17 травня провів зустріч із директором Секретаріату Енергетичного Співтовариства Янезом Копачем.
Повідомляють Міненерго та Секретаріат Енергетичного Співтовариства.
На зустрічі обговорювалися стан реформ в енергетичному секторі України, викривлення на ринку електроенергії, сертифікація оператора системи передачі електроенергії та проблеми декарбонізації.
Міністр енергетики висловив принципову позицію щодо продовження реформ енергетичного сектору України. Сторони домовились про тісну співпрацю для послідовної реалізації реформ та підтримки декарбонізації енергетичного сектору.
Раніше Термінал писав, що Міністр Галущенко звернувся до НКРЕКП щодо заборони імпорту електроенергії з Росії та Білорусі.