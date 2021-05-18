Кабмін звільнив двох заступників міністра енергетики

Кабмін 17 травня звільнив Юрія Бойка та Олександра Зоріна з посад заступників міністра енергетики.
Про це свідчать розпорядження № 444-р та № 445-р від 17 травня, опубліковані на Урядовому порталі.
Як йдеться у текстах обох розпоряджень, і Бойка, і Зоріна звільнили відповідно до абзацу першого частини другої статті 9 ЗУ «Про центральні органи виконавчої влади».
У разі звільнення міністра перший заступник міністра та заступники міністра звільняються з посад Кабміном.
Юрій Бойко був заступником міністра енергетики, тимчасово очолював відомство після звільнення колишньої т.в.о. міністра Ольги Буславець у листопаді-грудні минулого року.
Олександр Зорін працював заступником міністра енергетики з 15 липня 2020 року.