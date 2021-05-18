Міністр Галущенко звернувся до НКРЕКП щодо заборони імпорту електроенергії з Росії та Білорусі

Міністр енергетики України Герман Галущенко направив звернення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, щодо обмеження імпорту електричної енергії з держав, які не є членами Енергетичного Співтовариства.



Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

«Це суперечить стратегічним цілям України у сфері енергетики (зокрема, синхронізації Об’єднаної енергетичної системи України з ENTSO-E) та потенційно загрожує енергетичній безпеці», – зазначено в листі очільника Міненерго.

Ключовою вимогою під час приєднання енергосистеми України до ENTSO-E є забезпечення достатності власних генеруючих потужностей для покриття прогнозованого попиту на електричну енергію.

Залучення імпорту електроенергії погіршує фінансово-економічний стан виробників електричної енергії й, відповідно, якість та повноту виконання затверджених Міненерго графіків ремонтів генеруючого обладнання електростанцій та теплоелектроцентралей. 15 травня 2021 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сертифікації оператора системи передачі». Відповідно до його положень, «тимчасово, до 31 грудня 2021 року, Регулятор (НКРЕКП) має повноваження обмежувати доступну пропускну спроможність, що розподіляється на добових та місячних аукціонах на 2021 рік, у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства.

Відповідно до Плану заходів щодо синхронізації об’єднаної енергетичної системи України з об’єднанням енергетичних систем держав — членів Європейського Союзу, триває процес підготовки до відокремлення ОЕС України від паралельної роботи з енергосистемами Республіки Білорусь та Російської Федерації з подальшим приєднанням до європейської мережі системних операторів передачі електричної енергії ENTSO-E.

«Термінал» писав, зростання трансформаторної потужності підстанцій на 12,5 тис. МВА, комплексна реконструкція 61 підстанції, понад 3,2 тис. км нових ліній електропередачі напругою 220—750 кВ та реконструкція 1 547 км ПЛ 220-330 кВ — масштаби робіт, визначені проєктом Плану розвитку системи передачі на 2022-2031 роки).

