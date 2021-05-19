2021-05-19: Ціни на нафту коливаються через побоювання з приводу інфляції у США

Обновлено: Май 19, 2021. Тэги: , , , , , , ,

2021-05-19: Ціни на нафту коливаються через побоювання з приводу інфляції у США

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у липні у середу зранку під час торгів впали в ціні до 67,96 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані торгів.

За даними Bloomberg станом на 8:05, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 1,09%.

При цьому ціна червневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 64,72 долара за барель, втративши 1,18%.

Ціни на нафту падали у середу другий день через можливе відновлення постачань з Ірану, а також через те, що інвестори почали продавати на спекуляціях про те, що побоювання щодо інфляції можуть призвести до підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою США, що може обмежити економічне зростання, пише Reuters.

Ціни на нафту опинилися під тиском, зокрема, на тлі повідомлень про прогрес в переговорах між США та Іраном про поновлення угоди, що обмежує його ядерну програму, що може привести до скасування санкцій і відновлення експорту іранської нафти, зазначає видання.

Ціни на нафту знижуються в ході торгів в середу на повідомленнях про прогрес в переговорах щодо іранської ядерної програми. Вчора чорне золото також подешевшало, пише «Investing.com».

Вартість липневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:35 мск в середу становить $ 67,96 за барель, що на $ 0,75 (1,09%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у вівторок ці контракти подешевшали на $ 0,75 (1,1%) — до $ 68,71 за барель. В ході торгів у вівторок нафта Brent торгувалася вище $ 70 вперше з 15 березня, свідчать дані FactSet. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу знизився на $ 0,75 (1,15%) — до $ 64,74 за барель. Напередодні вартість цих контрактів зменшилася на $ 0,78 (1,2%) — до $ 65,49 за барель.

Автор:

(Всего статей: 18132)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: