2021-05-19: Ціни на нафту коливаються через побоювання з приводу інфляції у США

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у липні у середу зранку під час торгів впали в ціні до 67,96 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані торгів.

За даними Bloomberg станом на 8:05, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 1,09%.

При цьому ціна червневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 64,72 долара за барель, втративши 1,18%.

Ціни на нафту падали у середу другий день через можливе відновлення постачань з Ірану, а також через те, що інвестори почали продавати на спекуляціях про те, що побоювання щодо інфляції можуть призвести до підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою США, що може обмежити економічне зростання, пише Reuters.

Ціни на нафту опинилися під тиском, зокрема, на тлі повідомлень про прогрес в переговорах між США та Іраном про поновлення угоди, що обмежує його ядерну програму, що може привести до скасування санкцій і відновлення експорту іранської нафти, зазначає видання.

Ціни на нафту знижуються в ході торгів в середу на повідомленнях про прогрес в переговорах щодо іранської ядерної програми. Вчора чорне золото також подешевшало, пише «Investing.com».

Вартість липневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:35 мск в середу становить $ 67,96 за барель, що на $ 0,75 (1,09%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у вівторок ці контракти подешевшали на $ 0,75 (1,1%) — до $ 68,71 за барель. В ході торгів у вівторок нафта Brent торгувалася вище $ 70 вперше з 15 березня, свідчать дані FactSet. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу знизився на $ 0,75 (1,15%) — до $ 64,74 за барель. Напередодні вартість цих контрактів зменшилася на $ 0,78 (1,2%) — до $ 65,49 за барель.