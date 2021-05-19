Адміністрація США відмовиться від санкцій відносно оператора і глави Nord Stream 2 AG

Адміністрація президента США Джо Байдена відмовиться від санкцій відносно оператора і глави Nord Stream 2 AG, з огляду на національні інтереси.

Про це повідомляє портал Axios з посиланням на два інформованих джерела.

За даними видання, Держдеп США незабаром направить до Конгресу звіт, в якому будуть перераховані організації, що беруть участь в будівництві «Північного потоку-2», та проти яких необхідно застосувати санкції. Держдеп планує закликати ввести санкції проти кількох російських суден, пише портал.

Відзначається, що Держдеп визнає, що Nord Stream 2 AG і його виконавчий директор Маттіас Варніг беруть участь в діяльності, проти якої потрібно ввести санкції, однак, з огляду на національні інтереси, відмовиться від їх застосування.

Як відзначають джерела, знайомі з ситуацією, влада США встановили, що єдиний спосіб насправді зупинити проєкт, який завершений на 95%, – це ввести санкції проти німецьких одержувачів газу. При цьому Білий дім не бажає розривати відносини з Німеччиною через «Північний потік-2».

Джерела в американській адміністрації заявляють, що відмова від санкцій може бути скасована у будь-який час.

Читайте в «Терміналі» ще, трубоукладач «Академік Черський» приєднується до трубоукладача «Фортуна» в будівництві морського газопроводу «Північний потік 2″, повідомила проектна компанія Nord Stream 2 AG на сайті морського управління Данії.

