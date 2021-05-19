МЕА: Потрібно негайно припинити інвестувати в нові нафтогазові проєкти

Міжнародне енергетичне агентство заявляє, що для досягнення заявлених кліматичних цілей (досягнення вуглецевої нейтральності до 2050 року й обмеження зростання глобальної температури не більше ніж до 1,5 градусів Цельсія) всі нафтогазові проєкти з розвідки й видобутку повинні бути зупинені вже зараз.

Про це заявив глава Агентства Фатіх Біроль.

Він також зазначив, що до 2035 року необхідно припинити продаж нових автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння.

За словами Біроля, це, можливо, найбільший виклик, з яким коли-небудь стикалося людство, і щоб впоратися з ним, необхідні рішучі дії світових урядів при набагато ширшому, ніж зараз, міжнародному співробітництві.

Наразі плани з досягнення вуглецевої нейтральності до 2050 року передбачають понад 400 етапів, в тому числі відмову від інвестицій в нові проєкти, пов’язані з викопним паливом.

МЕА очікує, що до 2050 року близько 50% зниження викидів CO2 припадатиме на технології, які зараз тільки розвиваються: сучасні батареї, «зелений» водень (тобто, водень, отриманий методом електролізу), а також системи уловлювання та зберігання CO2.

Але для цього уряди повинні зробити пріоритетними витрати на дослідження і розробки, а «зелені» технології повинні стати основою енергетичної та кліматичної політики.