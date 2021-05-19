МЕА: Потрібно негайно припинити інвестувати в нові нафтогазові проєкти

Обновлено: Май 19, 2021. Тэги: ,

МЕА: Потрібно негайно припинити інвестувати в нові нафтогазові проєкти

Міжнародне енергетичне агентство заявляє, що для досягнення заявлених кліматичних цілей (досягнення вуглецевої нейтральності до 2050 року й обмеження зростання глобальної температури не більше ніж до 1,5 градусів Цельсія) всі нафтогазові проєкти з розвідки й видобутку повинні бути зупинені вже зараз.

Про це заявив глава Агентства Фатіх Біроль.

Він також зазначив, що до 2035 року необхідно припинити продаж нових автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння.

За словами Біроля, це, можливо, найбільший виклик, з яким коли-небудь стикалося людство, і щоб впоратися з ним, необхідні рішучі дії світових урядів при набагато ширшому, ніж зараз, міжнародному співробітництві.

Наразі плани з досягнення вуглецевої нейтральності до 2050 року передбачають понад 400 етапів, в тому числі відмову від інвестицій в нові проєкти, пов’язані з викопним паливом.

МЕА очікує, що до 2050 року близько 50% зниження викидів CO2 припадатиме на технології, які зараз тільки розвиваються: сучасні батареї, «зелений» водень (тобто, водень, отриманий методом електролізу), а також системи уловлювання та зберігання CO2.

Але для цього уряди повинні зробити пріоритетними витрати на дослідження і розробки, а «зелені» технології повинні стати основою енергетичної та кліматичної політики.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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