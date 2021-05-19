Президент і уряд готові розглянути пропозиції, щоб позбавити країну від нелегальних продавців нафтопродуктів

Президент і уряд готові розглянути пропозиції представників ринку нафтопродуктів з метою боротьби з нелегальними продавцями, через які державний бюджет недоотримує до 20 млрд гривень.

Про це пише пресслужба Офісу президента.

«Під час розмови в Офісі президента учасники зустрічі відзначили, що зростання цін на заправках обумовлене як подорожчанням сировини на світових ринках, так і нелегальним ринком нафтопродуктів усередині країни, а також системним ухиленням від сплати податків нафтопереробниками», – йдеться в повідомленні.

За словами представників ринку, це призводить до того, що компанії, що працюють на ринку прозоро, програють конкуренцію за споживача менш доброчесним постачальникам палива. Оператори відзначили, що підтримують встановлення чесних і прозорих умов для роботи бізнесу

У пресслужбі додали, що пріоритетом влади найближчим часом буде робота для боротьби з нелегальним ринком нафтопродуктів. За її словами, влада готова розглянути пропозиції щодо кроків, які необхідно зробити, щоб позбавити Україну від нелегальних продавців нафтопродуктів.

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