УЕБ: Центренерго не погодив жодної пропозиції покупців через низькі ціни заявок

ПАТ «Центренерго» вийшов на ТБ «Українська енергетична біржа» з пропозицією 100 МВт базового графіка загальним обсягом 292 800 МВт.г з періодом поставки з 01 червня по 30 вересня 2021 року.



Про це пишуть пресслужби компаній.

Крім того будо запропоновано до реалізації 50 МВт загальним обсягом 14 400 МВт.г із періодом відпуску з 20 по 31травня 2021 року.

В результаті торгів продаж запланованих обсягів електроенергії не відбулася через те, що заявлені потенційними Покупцями ціни були набагато нижче мінімальної ціни, запропонованої ПАТ «Центренерго».

«Термінал» писав, УЕБ: Активність торгівлі була низькою на фоні цінових коливань.

