Україна вже 2000 днів не імпортує російський газ

Україна не імпортує природний газ за контрактом з російським ПАТ «Газпром» уже 2000 днів – з 26 листопада 2015 року, закуповуючи ресурс виключно на західному кордоні країни.

Про це свідчить інформація на сайті «Укртрансгазу».

Причиною відмови України від покупки газу на її східному кордоні в наприкінці 2015 року стала неузгодженість за ціною.

При цьому, після перегляду Стокгольмським арбітражем контрактної формули в угоді між «Нафтогазом» і «Газпромом», Україна навесні 2018 року була готова відновити прямий імпорт, але російський монополіст повернув НАК внесений авансовий платіж $ 127,6 млн.

Термін дії контракту на постачання газу між «Нафтогазом» і «Газпромом» минув 31 грудня 2019 року, новий контракт сторони не укладали.

«Термінал» писав, іноземні трейдери вчетверо збільшили обсяг газу в ПСГ.