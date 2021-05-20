2021-05-20: Нафта торгується біля тритижневого мінімуму

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у липні у четвер зранку під час торгів зросли в ціні до 66,85 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані торгів.

За даними Bloomberg станом на 8:40, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,28%.

При цьому ціна червневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 63,73 долара за барель, додавши 0,58%.

Нафта стабільно трималася в ціні близько тритижневого мінімуму на початку азійських торгів після різкого падіння на ринку, оскільки інвестори зважили на перспективу збільшення пропозиції з Ірану, коли ОПЕК+ поверне на ринок більше барелів, пише Bloomberg.

При цьому Reuters зазначає, що ціни на нафту показали різке падіння на попередній сесії, оскільки зростання запасів у США посилило побоювання з приводу зниження попиту в результаті росту кількості заражених коронавірусом в Азії і можливого підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою США.

Ціни на нафту опинилися під тиском, зокрема, на тлі повідомлень про прогрес в переговорах між США і Іраном про поновлення угоди, що обмежує його ядерну програму, що може привести до скасування санкцій і відновлення експорту іранської нафти, зазначає видання.