ДТЕК запустив першу в Україні промислову систему накопичення енергії

ДТЕК запустив першу в Україні промислову літій-іонну систему накопичення енергії (СНЕ) потужністю 1 МВт і ємністю 2.25 МВт⋅г.

Повідомляє ДТЕК.

Батарея встановлена в місті Енергодар, на майданчику Запорізької ТЕС і призначена для накопичення, зберігання та віддачі електроенергії в мережу, а також для надання послуг із забезпечення надійності енергосистеми України. Це пілотний проєкт ДТЕК для пошуку оптимальних моделей роботи СНЕ на різних сегментах енергетичного ринку країни.

Уже найближчим часом ДТЕК проведе сертифікацію системи для отримання статусу постачальника послуг із забезпечення резервів потужності для системного оператора. Це буде перша літій-іонна батарея в Україні, що забезпечує системну надійність енергосистеми країни.

Раніше Термінал писав, що ДТЕК виступає проти імпорту електроенергії з Росії та Білорусі.