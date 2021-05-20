Кабмін призначив Юлію Підкоморну заступником міністра енергетики

Кабмін на засіданні 19 травня затвердив кандидатуру Підкоморної Юлії Анатоліївни на посаду заступниці міністра енергетики – вона вже обіймала цю посаду до 2019 року.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, що був присутній на засіданні уряду.
Підкоморна до призначення очолювала Українську енергетичну асоціацію.
Вона працювала у міністерстві на різних посадах з 2015 до 2019 року. Зокрема, з 2018 року була заступницею міністра енергетики, до того – директоркою департаменту забезпечення комунікації та організаційної роботи.