Кабмін призначив Юлію Підкоморну заступником міністра енергетики

Обновлено: Май 20, 2021. Тэги: , ,

Кабмін призначив Юлію Підкоморну заступником міністра енергетики

Кабмін на засіданні 19 травня затвердив кандидатуру Підкоморної Юлії Анатоліївни на посаду заступниці міністра енергетики – вона вже обіймала цю посаду до 2019 року.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, що був присутній на засіданні уряду.

Підкоморна до призначення очолювала Українську енергетичну асоціацію.

Вона працювала у міністерстві на різних посадах з 2015 до 2019 року. Зокрема, з 2018 року була заступницею міністра енергетики, до того – директоркою департаменту забезпечення комунікації та організаційної роботи.

 Раніше повідомлялося, що команда новопризначеного очільника Міненерго Германа Галущенка складатиметься з чотирьох заступників: Максима Немчинова (зараз заступник голови Міненерго), Юрія Власенка (директор департаменту енергоринку НКРЕКП), Олексія Куракова (член дирекції «Центренерго») і Юлії Підкоморної (глава Української енергоасоціації).

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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