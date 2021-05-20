Керівник Нафтогазу та українські парламентарі закликають США зберегти санкції проти «Північного потоку – 2»

Обновлено: Май 20, 2021. Тэги: , ,

Керівник Нафтогазу та українські парламентарі закликають США зберегти санкції проти «Північного потоку – 2»

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко та десятки українських парламентарів, представників громадськості звернулися з відкритим листом до США та країн Європи, в якому закликають зберегти санкції проти «Північного потоку–2».

Повідомляє Нафтогаз.

«Північний потік-2» залишається основною геостратегічною загрозою для України та Європи. Ми закликаємо сторони у Вашингтоні, Берліні та Брюсселі, що наділені повноваженнями та відповідальністю, застосувати всі засоби, необхідні для зупинки цього проекту», — зазначено в листі.

В документі висловлюється стурбованість з приводу пропозицій Державного департаменту США, наданих Конгресу, щодо відмови від санкцій проти Nord Stream 2 AG (Швейцарія), керівництва та співробітників цієї компанії.

Автори листа нагадують, що раніше Президент США Джо Байден вже висловив позицію щодо неприпустимості добудови «Північного потоку-2», назвавши це «поганою угодою для Європи», реалізація якої призведе до посилення енергетичної залежності від Росії та дестабілізації в Україні.

Автори відкритого звернення нагадують, що введення в експлуатацію «Північного потоку–2» несе не лише економічні наслідки, але й розв’язує руки Росії щодо подальшої військової агресії проти України.

Читайте у Терміналі: Адміністрація США відмовиться від санкцій відносно оператора і глави Nord Stream 2 AG.

Автор:

(Всего статей: 18147)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: