Керівник Нафтогазу та українські парламентарі закликають США зберегти санкції проти «Північного потоку – 2»

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко та десятки українських парламентарів, представників громадськості звернулися з відкритим листом до США та країн Європи, в якому закликають зберегти санкції проти «Північного потоку–2».

Повідомляє Нафтогаз.

«Північний потік-2» залишається основною геостратегічною загрозою для України та Європи. Ми закликаємо сторони у Вашингтоні, Берліні та Брюсселі, що наділені повноваженнями та відповідальністю, застосувати всі засоби, необхідні для зупинки цього проекту», — зазначено в листі.

В документі висловлюється стурбованість з приводу пропозицій Державного департаменту США, наданих Конгресу, щодо відмови від санкцій проти Nord Stream 2 AG (Швейцарія), керівництва та співробітників цієї компанії.

Автори листа нагадують, що раніше Президент США Джо Байден вже висловив позицію щодо неприпустимості добудови «Північного потоку-2», назвавши це «поганою угодою для Європи», реалізація якої призведе до посилення енергетичної залежності від Росії та дестабілізації в Україні.

Автори відкритого звернення нагадують, що введення в експлуатацію «Північного потоку–2» несе не лише економічні наслідки, але й розв’язує руки Росії щодо подальшої військової агресії проти України.

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