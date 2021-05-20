Комерційні закупівлі газу в Нафтогазі розпочали 12 великих підприємств ТКЕ

Угоди про комерційні закупівлі газу в ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» уклали вже 12 великих підприємств теплокомуненерго, зокрема з Києва та Харкова.

Про це йдеться на сайті уряду.

При цьому, 11 компаній працюють на умовах повної передоплати, а одна — надала банківську гарантію. Група Нафтогаз найближчими днями очікує підписання ще низки контрактів.

Водночас малі та середні виробники тепла, у тому числі ОСББ, укладають угоди із ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України», що розробило спеціальний продукт з вигідними умовами для такої категорії клієнтів.

Нафтогаз запрошує виробників тепла, більшість з яких є комунальними підприємствами, та місцеві органи влади провести переговори щодо реструктуризації простроченої заборгованості та пошуку механізмів оплати спожитого природного газу.

Читайте в «Терміналі», ГК «Нафтогаз Трейдинг» направив великим виробникам теплової енергії пропозиції щодо укладання контрактів на постачання природного газу на комерційних засадах з 1 травня 2021 року.