Комерційні закупівлі газу в Нафтогазі розпочали 12 великих підприємств ТКЕ

Обновлено: Май 20, 2021. Тэги: , ,

Комерційні закупівлі газу в Нафтогазі розпочали 12 великих підприємств ТКЕ

Угоди про комерційні закупівлі газу в ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» уклали вже 12 великих підприємств теплокомуненерго, зокрема з Києва та Харкова.

Про це йдеться на сайті уряду.

При цьому, 11 компаній працюють на умовах повної передоплати, а одна — надала банківську гарантію. Група Нафтогаз найближчими днями очікує підписання ще низки контрактів.

Водночас малі та середні виробники тепла, у тому числі ОСББ, укладають угоди із ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України», що розробило спеціальний продукт з вигідними умовами для такої категорії клієнтів.

Нафтогаз запрошує виробників тепла, більшість з яких є комунальними підприємствами, та місцеві органи влади провести переговори щодо реструктуризації простроченої заборгованості та пошуку механізмів оплати спожитого природного газу.

Читайте в «Терміналі», ГК «Нафтогаз Трейдинг» направив великим виробникам теплової енергії пропозиції щодо укладання контрактів на постачання природного газу на комерційних засадах з 1 травня 2021 року.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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