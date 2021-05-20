Міненерго працює над інтеграцією «зеленої» генерації в енергетичну систему України

Обновлено: Май 20, 2021. Тэги: ,

Міненерго працює над інтеграцією «зеленої» генерації в енергетичну систему України

Відбулася зустріч міністра енергетики Германа Галущенка з керуючим директором у країнах Східної Європи та Кавказу Європейського банку реконструкції та розвитку Маттео Патроне. Сторони обговорили питання розвитку відновлюваних джерел енергії в Україні.
Про це пише пресслужба Міненерго.

Герман Галущенко наголосив на відчутному фінансовому розбалансуванні енергетичного сектору України. Тому для стабілізації галузі дуже важливо об’єднати зусилля України та міжнародних партнерів і в розробленні політики, і в експертній допомозі, і в питанні залучення додаткового фінансування. Водночас Міністерство енергетики працює над законодавчим та технічним аспектом максимальної інтеграції ВДЕ до Об’єднаної енергетичної системи України.

«Ми зосереджені над розробленням комплексу заходів з оптимального врегулювання проблем у відновлюваній енергетиці. Дуже важливе завдання для нас – максимально забезпечити інтеграцію ВДЕ в енергосистему Україні. Для цього треба приймати низку законодавчих актів, зокрема, щодо створення правового поля для впровадження системного накопичення енергії. Це дасть можливість зеленій генерації в технічному аспекті більш ефективно інтегруватися в енергосистему України. Водночас, це забезпечить і відповідний фінансовий ефект», – зазначив очільник Міненерго.

Він додав, що Міністерство енергетики активно працюватиме над розробленням механізмів проведення аукціонів на будівництво нових генеруючих потужностей в першу чергу – високоманеврових, а також розроблятиме стимули для самостійної участі в ринку виробників ВДЕ. Також учасники зустрічі узгодили створення Офісу реформ при Міністерстві за підтримки ЄБРР та Робочої групи з питань забезпечення довгострокової фінансової стабільності в енергетичному секторі України.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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