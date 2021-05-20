Міненерго працює над інтеграцією «зеленої» генерації в енергетичну систему України

Відбулася зустріч міністра енергетики Германа Галущенка з керуючим директором у країнах Східної Європи та Кавказу Європейського банку реконструкції та розвитку Маттео Патроне. Сторони обговорили питання розвитку відновлюваних джерел енергії в Україні.

Про це пише пресслужба Міненерго.

Герман Галущенко наголосив на відчутному фінансовому розбалансуванні енергетичного сектору України. Тому для стабілізації галузі дуже важливо об’єднати зусилля України та міжнародних партнерів і в розробленні політики, і в експертній допомозі, і в питанні залучення додаткового фінансування. Водночас Міністерство енергетики працює над законодавчим та технічним аспектом максимальної інтеграції ВДЕ до Об’єднаної енергетичної системи України.

«Ми зосереджені над розробленням комплексу заходів з оптимального врегулювання проблем у відновлюваній енергетиці. Дуже важливе завдання для нас – максимально забезпечити інтеграцію ВДЕ в енергосистему Україні. Для цього треба приймати низку законодавчих актів, зокрема, щодо створення правового поля для впровадження системного накопичення енергії. Це дасть можливість зеленій генерації в технічному аспекті більш ефективно інтегруватися в енергосистему України. Водночас, це забезпечить і відповідний фінансовий ефект», – зазначив очільник Міненерго.

Він додав, що Міністерство енергетики активно працюватиме над розробленням механізмів проведення аукціонів на будівництво нових генеруючих потужностей в першу чергу – високоманеврових, а також розроблятиме стимули для самостійної участі в ринку виробників ВДЕ. Також учасники зустрічі узгодили створення Офісу реформ при Міністерстві за підтримки ЄБРР та Робочої групи з питань забезпечення довгострокової фінансової стабільності в енергетичному секторі України.