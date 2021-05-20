На ЗАЕС впроваджується пілотний проєкт з встановлення нової автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки 

Обновлено: Май 20, 2021. Тэги: , ,

На ЗАЕС впроваджується пілотний проєкт з встановлення нової автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки 

На Запорізькій АЕС впроваджується пілотний проєкт з встановлення нової автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки (АСКРО).
Користуючись  збільшенням можливостей, АСКРО поступово витіснить діючу систему «Кільце», яка постійно відстежує радіаційну обстановку на промисловому майданчику Запорізької АЕС, в санітарно-захисній зоні та в зоні спостереження, повідомляє пресслужба.

Головна функція АСКРО – підвищення рівня безпеки, покращення радіаційного контролю навколишнього середовища та радіаційного захисту персоналу атомної станції та населення зони спостереження Запорізької АЕС.

«На відміну від вимірювальної інформаційної системи «Кільце» нова автоматизована система контролю радіаційної обстановки більш інформативна, — зазначив начальник цеху радіаційної безпеки ВП ЗАЕС Сергій Новоскольцев. – В онлайн-режимі, без проміжної обробки, вона видає пряму інформацію про результати радіаційного контролю і радіаційну обстановку, прогнозує розвиток радіаційної обстановки в зоні спостереження. Система надає дані про надходження, поля забруднення атмосфери і об’єктів навколишнього середовища, дозове навантаження на населення та багато іншої важливої інформації».

Обладнання нової системи призначене для безперервного контролю в умовах нормальної експлуатації АЕС, в аварійних і післяаварійних ситуаціях та дає можливість прогнозувати показники на найближчі 14 діб. Ще один вагомий факт інноваційного обладнання – використання системи не тільки для аналізу радіаційної обстановки на Запорізькій АЕС і навколо станції, а ще здатність відстежувати ситуацію далеко за межами промислового майданчика.

Читайте в «Терміналі», ще один енергоблок ЗАЕС випробують для участі в ринку допоміжних послуг.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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