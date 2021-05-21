Кабмін призначив трьох заступників міністра енергетики

Обновлено: Май 21, 2021. Тэги: ,

Кабмін призначив трьох заступників міністра енергетики

На сьогоднішньому засіданні Уряд за поданням міністра енергетики Германа Галущенка призначив Юрія Власенка та Олексія Куракова  заступниками очільника Міненерго. Юлію Підкоморну було призначено заступником міністра енергетики 19 травня.

Повідомляє Міненерго.

Юрій Власенко обійме посаду першого заступника міністра енергетики.  Олексій Кураков опікуватиметься питаннями вугільної галузі та її реформування.

Всі новопризначені заступники мають багаторічний досвід в енергетиці та є фахівцями у галузі.

Юрій Власенко з 2015 року працював в апараті НКРЕКП, спеціалізувався на електроенергетиці.

Олексій Кураков має понад 15 років досвіду роботи на управлінських посадах у підприємствах вугільної галузі, а також підприємствах теплової генерації.

Юлія Підкоморна працювала у Міністерстві енергетики з 2015 року. З 2016 року виконувала обов’язки державного секретаря Міністерства, у 2018-2019 обіймала посаду заступника міністра.

Раніше Термінал писав, що Герман Галущенко і Янез Копач домовились про співпрацю у реформуванні енергосектору України.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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