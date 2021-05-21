Кабмін призначив трьох заступників міністра енергетики

На сьогоднішньому засіданні Уряд за поданням міністра енергетики Германа Галущенка призначив Юрія Власенка та Олексія Куракова заступниками очільника Міненерго. Юлію Підкоморну було призначено заступником міністра енергетики 19 травня.
Повідомляє Міненерго.
Юрій Власенко обійме посаду першого заступника міністра енергетики. Олексій Кураков опікуватиметься питаннями вугільної галузі та її реформування.
Всі новопризначені заступники мають багаторічний досвід в енергетиці та є фахівцями у галузі.
Юрій Власенко з 2015 року працював в апараті НКРЕКП, спеціалізувався на електроенергетиці.
Олексій Кураков має понад 15 років досвіду роботи на управлінських посадах у підприємствах вугільної галузі, а також підприємствах теплової генерації.
Юлія Підкоморна працювала у Міністерстві енергетики з 2015 року. З 2016 року виконувала обов’язки державного секретаря Міністерства, у 2018-2019 обіймала посаду заступника міністра.
Раніше Термінал писав, що Герман Галущенко і Янез Копач домовились про співпрацю у реформуванні енергосектору України.